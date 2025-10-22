Сектор Газа
22 октября, 18:05

Взрыв прогремел рядом с военной частью в Ставрополе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

В Ставрополе на троллейбусной остановке произошёл взрыв. По предварительным данным, инцидент случился вблизи воинской части.

Согласно информации SHOT, женщина получила осколочные ранения бедра и голени и была госпитализирована. На месте происшествия задействованы экстренные службы. Территория оцеплена.
ФСБ показала видео задержания радикала за подготовку теракта в Георгиевске
Ранее сообщалось, что взрыв произошёл на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке. По предварительным данным, причиной инцидента стало несоблюдение правил техники безопасности сотрудниками предприятия. Возбуждено уголовное дело. В результате инцидента погибли три человека.

