Три человека погибли при взрыве на заводе «Авангард» в Стерлитамаке

17 октября на заводе «Авангард» в Стерлитамаке произошёл мощный взрыв в одном из производственных цехов. В результате погибли три человека, сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Сама постройка получила серьёзные повреждения, часть конструкций обрушилась, под обломками оказались люди.

«Все [люди из-под завалов] извлечены. Трое погибших», — сказал Назаров в беседе с ТАСС.

Он добавил, что пострадали девять человек, пятеро остаются в больнице. Угрозы обрушения на заводе нет.

Напомним, накануне в Стерлитамаке прогремел взрыв на заводе «Авангард». По предварительным данным, причиной инцидента стало несоблюдение правил техники безопасности сотрудниками предприятия. Возбуждено уголовное дело. ФКП «Авангард» выпускает химическую продукцию и промышленную взрывчатку.