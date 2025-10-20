ФСБ показала видео задержания радикала за подготовку теракта в Георгиевске
Обложка © ЦОС ФСБ
В Георгиевске сотрудники Федеральной службы безопасности задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта в здании городской администрации. Силовики оказались быстрее злоумышленника. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Задержание злоумышленника. Видео © ЦОС ФСБ
На видео мужчина максимально подозрительно гуляет с телефоном, снимая на камеру отдельные объекты.
Под руководством куратора задержанный обследовал возможные цели и скупал материалы, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства. Полученные сведения позволили правоохранителям оперативно отреагировать и пресечь подготовку.
Непосредственного подрыва не произошло — план не был доведён до конца. Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств и возможных соучастников.
Ранее Life.ru рассказывал, что сотрудники ФСБ в Ставропольском крае задержали местного жителя по подозрению в подготовке теракта. Он вёл разведку места, которое хотел взорвать, изготовив для этого самодельную взрывчатку.
Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.