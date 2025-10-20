Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 07:31

ФСБ показала видео задержания радикала за подготовку теракта в Георгиевске

Обложка © ЦОС ФСБ

Обложка © ЦОС ФСБ

В Георгиевске сотрудники Федеральной службы безопасности задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта в здании городской администрации. Силовики оказались быстрее злоумышленника. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Задержание злоумышленника. Видео © ЦОС ФСБ

На видео мужчина максимально подозрительно гуляет с телефоном, снимая на камеру отдельные объекты.

Под руководством куратора задержанный обследовал возможные цели и скупал материалы, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства. Полученные сведения позволили правоохранителям оперативно отреагировать и пресечь подготовку.

Непосредственного подрыва не произошло — план не был доведён до конца. Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств и возможных соучастников.

Хоронили заживо: ФСБ рассекретила данные о зверствах нацистов в ДНР
Хоронили заживо: ФСБ рассекретила данные о зверствах нацистов в ДНР

Ранее Life.ru рассказывал, что сотрудники ФСБ в Ставропольском крае задержали местного жителя по подозрению в подготовке теракта. Он вёл разведку места, которое хотел взорвать, изготовив для этого самодельную взрывчатку.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ФСБ России
  • Криминал
  • Ставропольский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar