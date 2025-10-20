ФСБ задержала радикала за подготовку теракта в администрации Георгиевска

В Ставропольском крае задержан местный житель 2000 года рождения. По данным ФСБ, он планировал взрыв в здании администрации Георгиевского муниципального округа.

В спецслужбе сообщили, что мужчина придерживался радикальных взглядов. Через Telegram он вступил в запрещённую в РФ террористическую организацию. По информации ФСБ, «по заданию куратора злоумышленник провел разведку места возможного совершения террористического акта... после чего приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства».

Реализовать план ему не удалось. В ходе обыска у задержанного изъяли компоненты для сборки взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.