18 октября, 14:02

Жителя Дагестана осудили на 8,5 года за финансирование терроризма

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Житель Дагестана Гаджиев М. М. признан виновным в совершении преступления, квалифицированного по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности). Его осудили на 8,5 года колонии строгого режима. Решение вынес Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по республике.

«Апелляционный военный суд решение суда первой инстанции оставил без изменения, приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

В январе 2019 года М. Гаджиев, проживающий в городе Дагестанские Огни, оказал финансовую помощь запрещённой в РФ международной террористической организации. Он перевёл более 290 тысяч рублей члену террористической группировки, понимая, что средства будут направлены на подготовку и совершение терактов.

Ранее сообщалось о задержании в Крыму террористической ячейки, состоящей из женщин, исповедующих ислам. Участницы организации занимались распространением идей о создании всемирного халифата. Life.ru показал видео задержания преступниц.

Наталья Афонина
