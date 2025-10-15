ФСБ показала видео с задержанием женщин-террористок в Крыму

На видео запечатлён обыск, проведенный правоохранителями у первой подозреваемой. Затем она показана садящейся в служебный автомобиль под конвоем сотрудников ФСБ. Вторая фигурантка была задержана в тёмное время суток: силовики ворвались к ней и взяли под стражу. Вечером же было проведено третье задержание. Вооруженные сотрудники ФСБ проникли в здание, вскрыв дверь, провели обыск и вывели третью фигурантку.