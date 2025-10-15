ФСБ показала видео с задержанием женщин-террористок в Крыму
Обложка © ЦОС ФСБ России
Появилось видео задержания крымской террористической ячейки, в которой состояли женщины-мусульманки. Они распространяли идеи о создании всемирного халифата. Кадрами поделились в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Задержание крымских террористок. Видео © ЦОС ФСБ России
На видео запечатлён обыск, проведенный правоохранителями у первой подозреваемой. Затем она показана садящейся в служебный автомобиль под конвоем сотрудников ФСБ. Вторая фигурантка была задержана в тёмное время суток: силовики ворвались к ней и взяли под стражу. Вечером же было проведено третье задержание. Вооруженные сотрудники ФСБ проникли в здание, вскрыв дверь, провели обыск и вывели третью фигурантку.
Напомним, что накрыть женскую ячейку международной террористической организации, запрещённой в РФ, удалось 15 октября. Задержанные распространяли среди местных мусульман радикальную идеологию, основанную на доктрине создания «всемирного халифата». В ходе нелегальных собраний они вербовали новых сторонников в ряды запрещённой структуры.
