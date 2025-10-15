Сектор Газа
ФСБ вскрыла женскую ячейку международных террористов в Крыму

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму четверых россиянок, входивших в законспирированную женскую ячейку международной террористической организации, запрещённой в РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Как уточнили в ЦОС, задержанные распространяли среди местных мусульман радикальную идеологию, основанную на доктрине создания «всемирного халифата». В ходе нелегальных собраний они вербовали новых сторонников в ряды запрещенной структуры.

Ранее в Москве выявили вербовку иностранцев во «‎всемирный халифат», задержаны 9 проповедников. Преступными действиями занимались радикалы при координации идеологов МТО, находящихся на территории Евросоюза. Во время конспиративных сборов, в том числе посредством видеозвонков в Telegram, «проповедники» вели системное обучение «новобранцев», основанное на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и вовлечение в активную деятельность террористической организации сообщили в ФСБ.

