ФСБ задержала жительницу Донецка за шпионаж в пользу СБУ

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о задержании жительницы Донецка, которую подозревают в государственной измене.

Согласно сообщению ЦОС, Федеральная служба безопасности пресекла противоправную деятельность гражданки. Было установлено, что она была завербована представителем Службы безопасности Украины (СБУ) через мессенджер Telegram. По данным ведомства, задержанная передавала своему куратору сведения о транспортных средствах, припаркованных возле административных объектов в Донецке.

Более того, в ФСБ сообщили, что по указанию украинских кураторов женщина изъяла из тайника контейнер, содержащий компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ). Затем она переместила этот контейнер в другую тайниковую закладку, предназначенную для использования в диверсионно-террористических целях. После выполнения этого задания её задержали сотрудники ФСБ.