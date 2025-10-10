В ФСБ раскрыли, как украинские спецслужбы вербуют жителей ЛНР для терактов

Спецслужбы Украины активизировали вербовку жителей Луганской народной республики для организации диверсий на её территории. Данное заявление сделали в пресс-службе УФСБ России по республике.

По данным ведомства, противник использует комплексный подход для вовлечения граждан в противоправную деятельность. Наряду с денежным вознаграждением вербовщики применяют методы шантажа и создают фейковые предложения трудоустройства. Для установления контактов с местными жителями используются подложные телефонные номера и фальшивые аккаунты в популярных мессенджерах.

«Как предлог могут использовать предложения о найме на работу, в том числе в органы безопасности, просьбы оказания содействия в проведении оперативно-разыскных мероприятий, следственных действий и прочее», — говорится в сообщении.

Под предлогом трудоустройства в органы безопасности или оказания содействия оперативно-разыскным мероприятиям злоумышленники склоняют людей к совершению преступлений. В федеральной службе безопасности напомнили, что такая деятельность квалифицируется российским законодательством как государственная измена, диверсия или террористический акт. Отмечается, что диверсантам ставится задача осуществлять поджоги административных зданий и наносить ущерб военной и гражданской инфраструктуре.

В сообщении также обращается внимание на схемы выманивания денежных средств у граждан. Злоумышленники создают фиктивные благотворительные и гуманитарные организации, которые фактически занимаются финансированием Вооружённых сил Украины. В ведомстве призвали жителей республики проявлять бдительность и не поддаваться на провокации.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье осудили пять человек. Их признали виновными в совершении ряда преступлений, включая поджоги спортивного клуба и станции сотовой связи по заданию иностранного куратора. Фигурантов приговорили к лишению свободы на сроки от 7 лет и 8 месяцев до 13 лет.