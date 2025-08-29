Трое жителей Забайкальского края, один из Приморского края и один из Хабаровского края были признаны виновными в совершении ряда преступлений, включая поджоги спортивного клуба и станции сотовой связи по заданию иностранного куратора, и приговорены к лишению свободы на сроки от 7 лет и 8 месяцев до 13 лет. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю.

В Забайкалье осудили пять человек за диверсии по указанию иностранного куратора. Видео © ФСБ России

Следствием было установлено, что в 2024 году житель Приморского края, действуя по указанию «куратора», находящегося за рубежом, совершил поджог станции сотовой связи в Биробиджане. Для совершения преступления он привлёк жителя Хабаровского края, зафиксировав происходящее на видео. В результате инцидента объекту связи был нанесён ущерб, превышающий 700 тысяч рублей.

В конце мая 2024 года тот же житель Приморья, вновь по заданию иностранного куратора, совместно с жителем Читы совершил поджог спортивного клуба в Чите, причинив ущерб на сумму свыше 700 тысяч рублей.

Кроме того, приморец и его читинский сообщник вступили в преступный сговор с целью организации новых диверсий на территории Читы, завербовав для участия в них ещё двух местных жителей. Злоумышленники планировали поджечь ещё один спортивный клуб и станцию сотового оператора и подготовили всё необходимое для совершения преступлений, однако были задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Трое жителей Забайкальского края в возрасте 19, 20 и 23 лет, 18-летний житель Приморского края и 19-летний житель Хабаровского края были признаны виновными в совершении террористического акта по предварительному сговору группой лиц, повлекшего причинение значительного ущерба, диверсии по предварительному сговору группой лиц, а также в содействии террористической и диверсионной деятельности, и осуждены по соответствующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации.