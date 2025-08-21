Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
21 августа, 12:50

Иностранец с заданием от СБУ приехал в Россию в «‎командировку» и сел на 16 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Первый Западный окружной военный суд вынес приговор уроженцу Казахстана Артуру Мартынову, признав его виновным в серии диверсионных действий на объектах связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Мужчина получил 16 лет лишения свободы — первые четыре года проведёт в камере, а оставшееся время «отпуска» — в исправительной колонии строгого режима.

«Суд признал Артура Мартынова виновным и приговорил к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых четырёх лет в тюрьме, остального срока наказания — в исправительной колонии строгого режима», — рассказала представитель пресс-службы судов Петербурга Вероника Пешина.

Мартынов обвинялся по статьям, касающимся пособничества террористической деятельности, шпионажа, диверсии и обучения для совершения подобных преступлений. По версии следствия, он действовал по заданию украинских спецслужб, получая инструкции через мессенджер от иностранного куратора.

Под прикрытием рабочего визита в Россию с сентября по октябрь 2023 года Мартынов устроил несколько поджогов: сотовые вышки на улицах Обручевых и Чугунной в Петербурге, Ясной в Мурине, а также распределительный щит и кабель питания на Полюстровском проспекте. Помимо этого, он собрал и передал координаты нефтеперерабатывающего комплекса города.

Суд признал, что мужчина пошёл на преступления ради денег. Его действия нанесли ощутимый удар по коммуникационной инфраструктуре региона и поставили под угрозу важные объекты энергетики.

