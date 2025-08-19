Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
19 августа, 08:46

Сотрудники ФСБ задержали террориста в Удмуртии, переодевшись в коммунальщиков — видео спецоперации

ФСБ показала видео спецоперации под видом коммунальщиков в Глазове

Обложка © ЦОС ФСБ РФ

ФСБ России опубликовала видео задержания причастного к деятельности запрещённой в стране террористической структуры. По данным ведомства, он планировал поджечь железнодорожный состав на территории Удмуртии.

Сотрудники ФСБ под видом коммунальщиков задержали террориста в Удмуртии. Видео © ЦОС ФСБ РФ

Мужчину, являющегося уроженцем одной из стран Центральной Азии, задержали в городе Глазове. В ходе обыска у него обнаружили детали для изготовления зажигательных смесей, сотовый телефон, а также переписку в мессенджере Telegram с участниками зарубежных террористических группировок. Кроме того, у подозреваемого нашли схему с отметками объектов в районе предполагаемого нападения.

В ФСБ также сообщили, что задержанный выражал поддержку произошедшему теракту в концертном зале «Крокус сити холл». В настоящее время мужчина находится под стражей в рамках возбуждённого уголовного дела.

