19 августа, 06:56

ФСБ задержала жителя Удмуртии по обвинению в подготовке поджога поезда

Обложка © ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Удмуртии сторонника запрещённой в РФ террористической организации по обвинению в подготовке поджога поезда. В Сети подозреваемый оправдывал кровавый теракт в «Крокус сити холле», сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ на территории Удмуртской Республики предотвращён террористический акт, планировавшийся сторонником запрещённой в РФ террористической организации», — отчитались в ЦОС.

Выходец одной из стран Центрально-Азиатского региона задержан в городе Глазове после появления у силовиков данных о подготовке поджога железнодорожного состава. У него нашли компоненты для приготовления самодельных зажигательных устройств, схему расположения объектов в районе планируемого теракта. В Telegram задержанного оказалась переписка с членами международных террористических организаций и инструкции по поводу теракта. На него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет) УК РФ. Подозреваемый уже арестован.

Ранее на белорусско-польской границе (Брестская таможня) был задержан микроавтобус, перевозивший 500 кг взрывчатки для террористической атаки. Следствие установило: водитель, не подозревавший о грузе, должен был стать невольным «смертником».

