Офицер СБУ потребовал от россиянина убить высокопоставленного военного взамен долга

Он успел собрать взрывные устройства для терактов и передать СБУ сведения о передвижении российской военной техники. Задержанный утверждает, что решился на преступления из-за того, что был должен денег представителю украинских спецслужб. Также ему было поручено совершить убийство военного.

«Мне предложено было осуществить активное мероприятие. Оно заключалось в том, что я должен был выбрать высокопоставленного военнослужащего Российской армии или кого-то из коллаборантов и подорвать. Конкретно не акцентировали, но я понимал, что это надо сделать к годовщине начала СВО», — говорит на кадрах задержанный.