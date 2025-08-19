Офицер СБУ потребовал от россиянина убить высокопоставленного военного взамен долга
ФСБ задержала жителя ЛНР, готовившего убийство высокопоставленного военного РФ
Обложка © УФСБ по ЛНР
Жителя Антрацита в ЛНР задержали за подготовку убийства высокопоставленного российского военнослужащего и слив секретных данных СБУ. ФСБ показала видео с признаниями злоумышленника.
Видео © УФСБ по ЛНР
Он успел собрать взрывные устройства для терактов и передать СБУ сведения о передвижении российской военной техники. Задержанный утверждает, что решился на преступления из-за того, что был должен денег представителю украинских спецслужб. Также ему было поручено совершить убийство военного.
«Мне предложено было осуществить активное мероприятие. Оно заключалось в том, что я должен был выбрать высокопоставленного военнослужащего Российской армии или кого-то из коллаборантов и подорвать. Конкретно не акцентировали, но я понимал, что это надо сделать к годовщине начала СВО», — говорит на кадрах задержанный.
