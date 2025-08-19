Мессенджер MAX
Регион
19 августа, 08:10

Офицер СБУ потребовал от россиянина убить высокопоставленного военного взамен долга

ФСБ задержала жителя ЛНР, готовившего убийство высокопоставленного военного РФ

Обложка © УФСБ по ЛНР

Жителя Антрацита в ЛНР задержали за подготовку убийства высокопоставленного российского военнослужащего и слив секретных данных СБУ. ФСБ показала видео с признаниями злоумышленника.

Видео © УФСБ по ЛНР

Он успел собрать взрывные устройства для терактов и передать СБУ сведения о передвижении российской военной техники. Задержанный утверждает, что решился на преступления из-за того, что был должен денег представителю украинских спецслужб. Также ему было поручено совершить убийство военного.

«Мне предложено было осуществить активное мероприятие. Оно заключалось в том, что я должен был выбрать высокопоставленного военнослужащего Российской армии или кого-то из коллаборантов и подорвать. Конкретно не акцентировали, но я понимал, что это надо сделать к годовщине начала СВО», — говорит на кадрах задержанный.

А ранее скоординированные действия ФСБ и Вооружённых сил РФ привели к ликвидации украинской программы производства ракетных комплексов «Сапсан». В результате ударов были полностью разрушены производственные цеха в Днепропетровской и Сумской областях. Судя по карте Минобороны и ФСБ, в «зону поражения» ракет «Сапсан» входила почти вся Белоруссия, включая Минск.

