В Польше молодого украинца задержали по обвинению в диверсии
Польские спецслужбы задержали гражданина Украины, которого обвиняют в совершении диверсий на территории республики. О инциденте сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.
По словам Туска, задержанный – молодой украинец. Его подозревают в нанесении враждебных надписей и попытках осквернения памятников, нанёсших ущерб национальной гордости поляков. Премьер-министр также отметил, что задержанный был завербован иностранными службами.
В связи с произошедшим Туск призвал население к осторожности и вместе с тем предостерёг от разжигания ненависти между польским и украинским народами.
Ранее Life.ru писал, что Польша депортирует десятки украинцев после «нацистского шабаша» на концерте в Варшаве. Президент республики также призвал сажать в тюрьмы выходцев из Украины за демонстрацию украинской националистической символики.