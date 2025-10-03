Валдайский форум
3 октября, 10:08

Жителя Екатеринбурга осудили на 13 лет за передачу данных украинским спецслужбам

Обложка © VK / Свердловский областной суд

Житель Екатеринбурга Константин Марков получил 13 лет колонии за государственную измену. Такое решение вынес Свердловский областной суд. Этот срок суммирован с наказанием, назначенным Маркову в прошлом году за похищение человека и вымогательство.
По информации пресс-службы суда, Марков был признан виновным в передаче персональных данных российских граждан украинским спецслужбам за вознаграждение. Эти сведения могли быть использованы в интересах иностранных государств. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности и был осуждён за похищение человека и вымогательство. В итоге, с учётом всех преступлений и наказаний, ему назначено 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в 320 тысяч рублей и два года ограничения свободы.
Ранее сообщалось о масштабной операции ФСБ в нескольких регионах России в отношении 325 администраторов и участников интернет-ресурсов, распространяющих деструктивную идеологию. В ходе мероприятий были задержаны пятеро взрослых и трое подростков. Все они подозреваются в подготовке к массовым убийствам и теракте на транспортном объекте. Один из задержанных школьников составлял список людей, которые «недостойны жить».

