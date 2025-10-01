Интервидение
1 октября, 09:03

ФСБ задержала пятерых россиян за подготовку массовых убийств

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

ФСБ вместе с МВД, Следственным комитетом и сотрудниками Национальной гвардии провели масштабные оперативные мероприятия в 75 регионах страны. Цель — пресечь распространение в Интернете пропаганды жестокости, массовых убийств и призывов к самоубийству среди молодёжи. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

«В 75 регионах России в отношении 325 администраторов и пользователей деструктивных интернет-ресурсов проведены предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодёжной среде», сказано в сообщении ЦОС ФСБ.

Задержание. Видео © ЦОС ФСБ

В результате задержаны восемь человек. Пятеро взрослых подозреваются в подготовке терактов и массовых расправ в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле. Ещё трое — несовершеннолетние из Челябинской области — планировали нападение на транспортный объект.

По местам проживания изъяли компоненты для самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, чертежи и планы атак, нацистскую символику и пропагандистские материалы, в том числе связные с украинскими террористическими структурами. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Ранее Life.ru писал, что Федеральная служба безопасности совместно с СК РФ задержала подростков из 4 регионов России за подготовку терактов. Как уточнялось, в Челябинской области трое несовершеннолетних получили указания в мессенджере и попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге.

Владимир Озеров
