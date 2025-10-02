Двое безработных россиян задержаны за слив координат военных объектов Украине

Двое жителей Пензенской области задержаны за передачу сведений о промышленных и военных объектах украинской военной разведке. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ России.

«УФСБ России по Пензенской области выявлена и пресечена противоправная деятельность временно безработных граждан РФ, 1992 года рождения, 1995 года рождения, причастных к совершению преступления, предусмотренного статьей 275 УК России «Государственная измена», — говорится в сообщении.

Согласно полученным данным, злоумышленники через мессенджер Telegram самостоятельно вышли на связь с представителем ГУР Минобороны Украины. Им были переданы координаты промышленного предприятия и военных объектов, которые потенциально могли быть использованы против Вооружённых Сил Российской Федерации.