1 октября, 10:47

«‎Доброе утро! На пол!» Появилось видео задержания подростков за подготовку массовых убийств

ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемых в подготовке массовых убийств

ФСБ обнародовала видеозаписи задержаний подростков, которых обвиняют в подготовке массовых убийств в ряде городов России и на территории Донбасса. По версии спецслужб, пятеро россиян причастны к планированию нападений в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Задержание подозреваемых. Видео © ЦОС ФСБ

Отдельно сообщается о троих несовершеннолетних из Челябинской области — их, по заявлению ведомства, подозревают в намерении совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры. В ходе обысков у фигурантов обнаружены детали для самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие и черновые планы вооружённых акций.

Кроме этого, правоохранители изъяли нацистскую символику и материалы, которые ФСБ считает украинской пропагандой. В опубликованном ролике один из подростков признаётся, что перед бойней в школе составил список «тех, кто достоин, и тех, кто недостоин». Главной мишенью он обозначил учителя биологии.

Напомним, что ФСБ провела крупные мероприятия в регионах РФ против 325 администраторов и пользователей деструктивных интернет-ресурсов. В итоге были задержаны пять взрослых и трое несовершеннолетних. Их подозревают в планировании массовых убийств и нападении на транспортный объект. Один из задержанных школьников вёл тот самый список «‎недостойных».

Обложка © ЦОС ФСБ

