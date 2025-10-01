«‎Доброе утро! На пол!» Появилось видео задержания подростков за подготовку массовых убийств

ФСБ обнародовала видеозаписи задержаний подростков, которых обвиняют в подготовке массовых убийств в ряде городов России и на территории Донбасса. По версии спецслужб, пятеро россиян причастны к планированию нападений в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Задержание подозреваемых. Видео © ЦОС ФСБ

Отдельно сообщается о троих несовершеннолетних из Челябинской области — их, по заявлению ведомства, подозревают в намерении совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры. В ходе обысков у фигурантов обнаружены детали для самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие и черновые планы вооружённых акций.