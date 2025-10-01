Главной целью готовившего массовое убийство школьника был учитель биологии

Один из подростков, задержанных сегодня сотрудниками ФСБ по подозрению в подготовке нападений на школы, собирался убить преподавателя биологии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Задержание готовивших массовые убийства подростков. Видео © ЦОС ФСБ

Один из задержанных признался в намерении убить преподавателя биологии, другой заявил о планах организовать стрельбу. Третий подозреваемый рассказал о составлении списка людей, которых он разделил на «достойных» и «недостойных».

Напомним, сегодня СК РФ и ФСБ пресекли подготовку нескольких терактов, в которых были задействованы подростки. Несовершеннолетних задержали в Челябинской, Оренбургской и Брянской областях, а также в Башкирии. Им предъявили обвинения по соответствующим статьям УК — за публичные призывы и пропаганду терроризма, членство в террористических группах и подготовке терактов.