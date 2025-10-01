У готовившего массовую бойню школьника нашли список «недостойных»
Обложка © ЦОС ФСБ
Один из подростков, задержанным по подозрению в подготовке массовых убийств в России, составил список «достойных» и «недостойных» перед бойней в школе. Об этом он рассказал сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) во время допроса.
«Ещё вот составил как раз-таки список тех, кто достоин, и тех, кто не достоин», — сказал юный злоумышленник.
Задержанный также раскрыл свои намерения и мотивы, признавшись, что готовил стрельбу с целью убить как можно больше людей. Ещё один фигурант признался во время допроса, что начать бойню он планировал с убийства учителя по биологии.
Напомним, что сотрудники ФСБ провели масштабные оперативные мероприятия, направленные против 325 администраторов и пользователей деструктивных интернет-ресурсов. В итоге в 75 регионах России были задержаны пять взрослых и трое несовершеннолетних, подозреваемых в подготовке массовых убийств и нападения на транспортный объект соответственно.
