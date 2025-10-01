Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 09:35

У готовившего массовую бойню школьника нашли список «‎недостойных»

Задержанный ФСБ за подготовку массовых убийств составил список недостойных

Обложка © ЦОС ФСБ

Обложка © ЦОС ФСБ

Один из подростков, задержанным по подозрению в подготовке массовых убийств в России, составил список «достойных» и «недостойных» перед бойней в школе. Об этом он рассказал сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) во время допроса.

«Ещё вот составил как раз-таки список тех, кто достоин, и тех, кто не достоин», — сказал юный злоумышленник.

Задержанный также раскрыл свои намерения и мотивы, признавшись, что готовил стрельбу с целью убить как можно больше людей. Ещё один фигурант признался во время допроса, что начать бойню он планировал с убийства учителя по биологии.

Подростки готовили теракты на железной дороге и массовые убийства в 4 регионах России
Подростки готовили теракты на железной дороге и массовые убийства в 4 регионах России

Напомним, что сотрудники ФСБ провели масштабные оперативные мероприятия, направленные против 325 администраторов и пользователей деструктивных интернет-ресурсов. В итоге в 75 регионах России были задержаны пять взрослых и трое несовершеннолетних, подозреваемых в подготовке массовых убийств и нападения на транспортный объект соответственно.

Главные темы, формирующие повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ФСБ России
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar