Житель Донецка призывал к насилию над русскими в Telegram, его задержала ФСБ

Сотрудники управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали жителя Донецка за призывы к терроризму и распространение антироссийских материалов в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике.

Сотрудники управления ФСБ России по ДНР задержали жителя Донецка. Видео © ЦОС ФСБ России

Официальный представитель управления Арина Клепанова сообщила, что задержанный неоднократно публиковал антироссийские материалы в сети интернет и размещал в мессенджере Telegram комментарии с призывами к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации и уничтожению административных зданий органов государственной власти.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). В ходе задержания подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«Мне 20 лет. Я в разных проукраинских «телеграм»-каналах писал гневные комментарии с призывами к насилию над русскими», — сказал задержанный.