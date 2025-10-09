Следствие проверило вменяемость студентки Костиковой*, обвиняемой в терроризме

Следствие проверило вменяемость студентки Государственного университета просвещения Полины Костиковой*, обвиняемой в участии в террористической организации. Об этом свидетельствуют материалы дела, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

«Получено заключение амбулаторной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы», — сказано в документах.

Результаты экспертизы в материалах не уточняются, однако отсутствие необходимости в повторной стационарной проверке позволяет предположить, что специалисты признали обвиняемую вменяемой. Согласно данным следствия, Костикова* была задержана в марте и первоначально находилась под домашним арестом, но в мае сбежала, намереваясь пересечь российско-грузинскую границу.

Её задержали сотрудники ДПС при попытке выезда на такси, после чего обвиняемую поместили в СИЗО, где она ожидает суда. За участие в деятельности организации, признанной в России террористической, Костиковой* грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. По информации ряда СМИ, она занималась вербовкой новобранцев в «Русский добровольческий корпус»**.

Ранее сообщалось, что в Сыктывкаре суд принял решение об аресте кандидата в депутаты Госсовета Коми от КПРФ Оксаны Багировой*. Ей инкриминируется размещение в социальных сетях материалов, содержащих призывы к террористической деятельности и её оправдание. Кроме того, Багирова* выразила одобрение в связи с операцией «Паутина», в рамках которой украинские беспилотники осуществили атаки на российские военные аэродромы, используя в качестве стартовых площадок грузовые автомобили.

