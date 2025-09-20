Экс-кандидатку в депутаты Коми арестовали за хвалебный пост об атаке дронов из фур на аэродромы
Кандидата в депутаты Госсовета Коми Багирову арестовали за дискредитацию ВС РФ
Оксана Багирова. Обложка © VK / КПРФ Ухта
В Сыктывкаре суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для кандидата в депутаты Госсовета Коми от КПРФ Оксаны Багировой.
Закрытое заседание Сыктывкарского городского суда удовлетворило ходатайство следствия об аресте обвиняемой по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма). Суд постановил заключить Багирову под стражу на два месяца — до 18 ноября 2025 года. Постановление ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
По версии следствия, обвиняемая разместила в открытом доступе в социальной сети и мессенджере текстовые записи и комментарий, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности, а также оправдывающие её. В одном из постов в мессенджере она выразила восторг по поводу операции «Паутина», в результате которой украинские беспилотники атаковали военные аэродромы в нескольких регионах России из фур. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, собранных сотрудниками регионального УФСБ.
Оксана Багирова проживает в Ухте с 1982 года, работает парикмахером и в этом году баллотировалась в депутаты Госсовета Коми по Боровскому избирательному округу. Согласно судебным решениям, в 2022 году её дважды привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ с назначением штрафов в размере 30 тысяч рублей за каждое правонарушение.
Напомним, 1 июня ВСУ атаковали российские военные аэродромы в пяти регионах в рамках операции «Паутина». Для ударов применялись БПЛА, которые тайно доставлялись в грузовике. В организации этих перевозок подозревается 37-летний уроженец Донецка. Он объявлен в федеральный розыск. Кадрами взлёта дронов из фур поделился Life.ru. Находившиеся рядом водители оказались не робкого десятка и начали сбивать камнями БПЛА, рискнув жизнью. Среди них оказался герой из Белоруссии.