Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 10:55

В Хабаровске студента в костюме горничной арестовали за оправдание нацизма

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего студента, устроившего провокационный перформанс с оправданием нацистской идеологии. Об этом сообщил Amur Mash.

Фото © Telegram / Amur Mash

Фото © Telegram / Amur Mash

По данным канала, молодой человек разместил в социальных сетях видео, в котором, облачившись в костюм горничной, публично отрицал установленные Нюрнбергским трибуналом факты и высказывал поддержку осуждённым нацистским преступникам. В ходе последующей проверки силовые структуры установили, что студент действительно придерживается идеологии национал-социализма. За подобные действия предусмотрена уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Известный российский журналист и политолог задержан из-за постов в Telegram-канале
Известный российский журналист и политолог задержан из-за постов в Telegram-канале

А ранее Life.ru сообщал о задержании в Москве юноши, допустившего оскорбительные высказывания в адрес тех, кто пережил страшные годы блокады Ленинграда. В роликах в TikTok он отмечал их способность прожить три года «без бабл-ти», а также заявлял, что «бургеры и джинсы дороже Родины».

BannerImage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Хабаровский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar