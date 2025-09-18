В Хабаровске студента в костюме горничной арестовали за оправдание нацизма
В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего студента, устроившего провокационный перформанс с оправданием нацистской идеологии. Об этом сообщил Amur Mash.
Фото © Telegram / Amur Mash
По данным канала, молодой человек разместил в социальных сетях видео, в котором, облачившись в костюм горничной, публично отрицал установленные Нюрнбергским трибуналом факты и высказывал поддержку осуждённым нацистским преступникам. В ходе последующей проверки силовые структуры установили, что студент действительно придерживается идеологии национал-социализма. За подобные действия предусмотрена уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
А ранее Life.ru сообщал о задержании в Москве юноши, допустившего оскорбительные высказывания в адрес тех, кто пережил страшные годы блокады Ленинграда. В роликах в TikTok он отмечал их способность прожить три года «без бабл-ти», а также заявлял, что «бургеры и джинсы дороже Родины».
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov