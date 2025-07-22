Известный российский журналист и политолог задержан из-за постов в Telegram-канале

Администратора волгоградского Telegram-канала задержали по подозрению в вымогательстве 350 тысяч рублей и реабилитации нацизма. По данным V1.RU, в СК под конвоем проводили политолога, журналиста, администратора, автора и модератора телеграм-канала «Остров свободы» Михаила Серенко. Причина – посты от 21 марта 2025 года, в которых обсуждаются события, связанные с бомбардировкой Сталинграда 23 августа 1942 года.

СК в Волгограде задержал автора местного Telegram-канала за реабилитацию нацизма. Видео © Telegram / Следком

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ, осенью 2024 года задержанный разместил компрометирующий материал о местном жителе и потребовал у него 300 тысяч за прекращение публикаций, но получил отказ. После этого порочащие посты продолжали выходить, а в феврале злоумышленник повысил сумму до 350 тысяч. В марте на канале появился контент с признаками оправдания нацизма, включая отрицание решений Нюрнбергского трибунала.

«В результате совместной работы следователей СК России, оперативных сотрудников региональных УФСБ и ГУ МВД России, при силовой поддержке Росгвардии администратор интернет-канала был задержан. По адресам его проживания, а также по месту жительства его помощницы проведены обыски, в ходе которых изъяты электронные носители информации и иные предметы, имеющие значение для расследования», — говорится в сообщении СК.