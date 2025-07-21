Дело семейное: Племянник угрожает убийством экс-совладелице ЦУМа из-за отказа купить квартиру

Экс-совладелице ЦУМа Ирине Ш. и её мужу — основателю магазинов Lady & Gentleman угрожает убийством собственный племянник. Он обиделся, что ему не подарили два миллиона долларов на квартиру на Остоженке, сообщает Mash. Парень требует с них 160 миллионов рублей.

По данным издания, 35-летний Андрей К. уже год требует с них 160 миллионов рублей, утверждая, что его дядя всю жизнь должен семье и обязан помочь. 57-летняя бизнесвумен заявила в полицию после получения в WhatsApp сообщений с подробными угрозами расправы.

По словам Ш., племянник начал вымогать деньги после злоупотребления алкоголем, а после отказов перешёл к угрозам вмешательства в бизнес. Семья Ирины владеет сетью магазинов одежды и коммерческой недвижимостью, их выручка за 2024 год превысила 10 миллиардов рублей. Официально комментировать ситуацию бизнесвумен отказалась.