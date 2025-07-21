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21 июля, 12:51

Дело семейное: Племянник угрожает убийством экс-совладелице ЦУМа из-за отказа купить квартиру

Экс-совладелица ЦУМа и её муж обвинили племянника в вымогательстве 160 миллионов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Koromyslova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Koromyslova

Экс-совладелице ЦУМа Ирине Ш. и её мужу — основателю магазинов Lady & Gentleman угрожает убийством собственный племянник. Он обиделся, что ему не подарили два миллиона долларов на квартиру на Остоженке, сообщает Mash. Парень требует с них 160 миллионов рублей.

По данным издания, 35-летний Андрей К. уже год требует с них 160 миллионов рублей, утверждая, что его дядя всю жизнь должен семье и обязан помочь. 57-летняя бизнесвумен заявила в полицию после получения в WhatsApp сообщений с подробными угрозами расправы.

По словам Ш., племянник начал вымогать деньги после злоупотребления алкоголем, а после отказов перешёл к угрозам вмешательства в бизнес. Семья Ирины владеет сетью магазинов одежды и коммерческой недвижимостью, их выручка за 2024 год превысила 10 миллиардов рублей. Официально комментировать ситуацию бизнесвумен отказалась.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Москве семейная пара пенсионеров лишилась сбережений и автомобиля, передав мошенникам более 17 миллионов рублей. Аферисты, представившись сотрудниками энергокомпании, убедили 75-летнего мужчину сообщить им СМС-код, заявив о взломе его аккаунта на «Госуслугах». Затем они потребовали его передать телефон жене, которая продолжила разговор с лже-полицейскими.

Александра Мышляева
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