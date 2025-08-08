Московский блогер попал под прицел силовиков из-за мерзкого видео о блокадниках «‎без бабл-ти»

Московский блогер задержан за оскорбительные высказывания о жителях блокадного Ленинграда, продержавшихся три года «без бабл-ти». Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в телеграм-канале.

По ее информации, задержанный публиковал в TikTok провокационные видео, где рассуждал, что блокадники «3 года прожили без бабл-ти». На кадрах он также поведал, что «бургеры и джинсы дороже Родины». В другом ролике он выражал желание, чтобы «между булочками [бургера] были евреи».

Как выяснилось, задержанный является студентом РГСУ. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по статье о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ). Мизулина отметила, что материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Сам блогер после резонанса закрыл профиль, но его видео успели посмотреть более 14 тысяч раз.

