Рэпер прошёлся по Иркутску с ножом ради баттла с Моргенштерном*, но добился только нар

В Иркутске задержали мужчину, который размахивал перед группой девочек ножом на улице. По данным Mash Babr, неадекват – местный рэпер под псевдонимом Mr. Hustle (настоящее имя — Дмитрий).

Извинение от угрожавшего ножом иркутянам рэпера. Видео © Telegram / ГУ МВД России по Иркутской области

По словам самого музыканта, нож ему якобы необходим для защиты от конфликта с неким местным исполнителем — между ними возник так называемый «биф». Он утверждает, что таким экстравагантным поведением пытался привлечь внимание известного рэпера Моргенштерна*, с которым хотел выйти на раз на раз — то ли на дуэль, то ли на рэп-баттл.

В полиции задержанный раскаялся и принёс «глубочайшие извинения». Музыкант пообещал, что более такого не повторится.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Пермском крае задержали подозреваемого в жестоком двойном убийстве 25-летней давности. Преступление произошло в марте 2000 года на свиноферме, где преступник избил двух мужчин, заподозрив, что они его обокрали. Побои стали смертельными. Перед расправой убийца и его подельник держали жертв в овощной яме, угрожая натравить сторожевых псов. От тел избавились, сбросив их в воду.