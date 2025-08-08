Дети-близнецы и тату выдали в семьянине зверя, убившего двух человек на свиноферме в 2000-м

В Пермском крае задержан мужчина, подозреваемый в совершении жестокого двойного убийства, произошедшего 25 лет назад. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, 57-летний мужчину поймали по месту жительства, он сознался в содеянном.

«Следственными органами СК России по Пермскому краю задержан мужчина, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении СК.

В марте 2000 года на свиноферме подозреваемый избил двух мужчин, подозревая их в краже. От полученных травм потерпевшие скончались на месте. Перед этим преступник вместе с сообщником удерживали жертв в овощной яме, запугивая сторожевыми собаками, а затем сбросили тела в воду.

В СК сообщили, что сообщника задержали и осудили ещё в том же году за незаконное лишение свободы и укрывательство особо тяжкого преступления. Второму участнику расправы удалось скрыться, так как он использовал поддельные документы. Позже, живя под своим настоящим именем, мужчину задержали и осудили за другое преступление. Спустя четверть века удалось доказать его причастность к расправе благодаря тату и его же детям.

«По нательным знакам и детям-близнецам, имена которых и возраст стали известны правоохранителям, удалось установить его причастность к двойному убийству, совершённому в Пермской области в 2000 году», — добавили в СК.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. По ходатайству следствия ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.