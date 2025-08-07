Приговор Гуцул
7 августа, 07:37

Рецидивистку и её сожителя задержали в Ленобласти по подозрению в убийстве

Обложка © Life.ru

В Приозёрском районе Ленинградской области правоохранительные органы выясняют обстоятельства жестокого убийства. По данным 78.ru, в минувший вторник в полицию поступил звонок о возможном преступлении. Оперативники, прибывшие в квартиру в доме №3 по Центральной улице, обнаружили тело 34-летнего мужчины с ножевым ранением в шею.

По горячим следам удалось задержать 37-летнего иностранца и 39-летнюю ранее неоднократно судимую безработную женщину. Их доставили в отдел полиции и привлекли за мелкое хулиганство, после чего подозреваемые были переданы следственным органам. В ГУ МВД уточнили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сожителей, подозреваемых в убийстве знакомого.

18-летний парень покромсал ножом всю свою семью и покончил с собой в Москве
