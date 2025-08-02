18-летний парень покромсал ножом всю свою семью и покончил с собой в Москве

Молодой человек порезал ножом родителей и сестру м многоэтажке в Москве, а затем свёл счёты с жизнью. Трое родственников погибшего госпитализированы, сообщает Департамент здравоохранения столицы.

Медики увозят пострадавших. Видео © Telegram / Московская медицина

Трагедия развернулась в доме на улице Обручева, дом 28 корпус 7, на девятом этаже. Оказать помощь пострадавшим в результате ожесточённой потасовки с применением холодного оружия прибыли четыре бригады скорой помощи. В медицинские учреждения были доставлены три человека с ножевыми ранениями: один находится в критическом состоянии, двое — в средней тяжести. Пострадавшие госпитализированы в больницы.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)», — сообщает ГСУ СК России по г. Москве.

На месте событий продолжается тщательный осмотр, работают криминалисты и следователи. В ближайшее время пройдут комплексные судебные экспертизы, включая посмертную психолого-психиатрическую оценку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств трагедии.