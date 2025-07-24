Не разочаровался в любви: Россиянин чудом выжил после удара ножом в сердце от возлюбленной
В Петербурге медики спасли парня после остановки сердца и удара ножом в грудь
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Молодой человек чудом выжил после удара ножом в сердце от руки возлюбленной. Историю спасения пациента рассказали врачи Мариинской больницы Санкт-Петербурга.
Молодой петербуржец чуть не погиб после удара ножом в сердце от своей девушки. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»
«Ситуация такая, что приходилось очень много работать, и очень мало взаимодействовать. Девушка молодая ещё, немножко не понимает, как бывает во взрослой жизни. И на этом фоне пошли вот такие вот конфликты», — объяснил 23-летний пострадавший Никита Башкатов в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург».
Конфликт с девушкой едва не стоил ему жизни — удар ножом в грудь привёл к остановке сердца на 30 секунд. Врачам пришлось применить экстренную методику — реанимационную торакотомию, обычно используемую в полевых условиях.
Замглавврача больницы по хирургии Иван Соловьёв рассказал, как проходила операция. Врачи были вынуждены спасать жизнь парня без подготовки и ограничения операционного поля, а о стерильности и говорить не приходилось. Хирурги сразу сделали разрез, чтобы добраться до сердца, провести прямой массаж и остановить кровотечение.
Анестезиолог-реаниматолог Екатерина Поликарпова отметила — шансы на выживание при такой процедуре составляют всего 5%. Пострадавший потерял около половины объёма крови, а извлечение ножа до приезда скорой усугубило ситуацию.
После трёх недель реабилитации Никита признался — осознаёт, что его спасение стало возможным только благодаря слаженным действиям медиков. Несмотря на пережитое, молодой человек не разочаровался в любви, хотя и прекратил общение с девушкой, в отношении которой возбуждено уголовное дело.
Накануне стало известно о жестоком убийстве в Свердловской области. Тело женщины с 80 ранами от ударов ножа нашли в брошенной машине под Ревдой. Её убил знакомый — 26-летний мужчина с судимостью в прошлом. Следствие считает, что он выследил жертву в соцсетях, заказал машину в Екатеринбурге, и напал на женщину с ножом, когда оказался в салоне.