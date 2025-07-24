Не разочаровался в любви: Россиянин чудом выжил после удара ножом в сердце от возлюбленной

Молодой человек чудом выжил после удара ножом в сердце от руки возлюбленной. Историю спасения пациента рассказали врачи Мариинской больницы Санкт-Петербурга.

Молодой петербуржец чуть не погиб после удара ножом в сердце от своей девушки. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

«Ситуация такая, что приходилось очень много работать, и очень мало взаимодействовать. Девушка молодая ещё, немножко не понимает, как бывает во взрослой жизни. И на этом фоне пошли вот такие вот конфликты», — объяснил 23-летний пострадавший Никита Башкатов в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург».

Конфликт с девушкой едва не стоил ему жизни — удар ножом в грудь привёл к остановке сердца на 30 секунд. Врачам пришлось применить экстренную методику — реанимационную торакотомию, обычно используемую в полевых условиях.

Замглавврача больницы по хирургии Иван Соловьёв рассказал, как проходила операция. Врачи были вынуждены спасать жизнь парня без подготовки и ограничения операционного поля, а о стерильности и говорить не приходилось. Хирурги сразу сделали разрез, чтобы добраться до сердца, провести прямой массаж и остановить кровотечение.

Анестезиолог-реаниматолог Екатерина Поликарпова отметила — шансы на выживание при такой процедуре составляют всего 5%. Пострадавший потерял около половины объёма крови, а извлечение ножа до приезда скорой усугубило ситуацию.

После трёх недель реабилитации Никита признался — осознаёт, что его спасение стало возможным только благодаря слаженным действиям медиков. Несмотря на пережитое, молодой человек не разочаровался в любви, хотя и прекратил общение с девушкой, в отношении которой возбуждено уголовное дело.