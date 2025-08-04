Толпа кубинцев с ножами устроила драку со спасателями на пляже в Подмосковье
В Подмосковье спасатель получил ножевое ранение в ходе массовой драки на пляже
Обложка © VK / Московская область 24
В подмосковном Дзержинском на пляже карьера вспыхнула массовая драка с поножовщиной: иностранцы напали с ножами на местных спасателей. Информацию сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Отдыхающие не сразу поняли, что произошло. Видео © VK / Московская область 24
По словам очевидцев, потасовку начали шумные отдыхающие, которых сравнили с кубинцами. Они не реагировали на замечания спасателей, а после угроз вызвать полицию началась драка.
В результате поножовщины спасатель 1986 года рождения получил ножевое ранение и попал в больницу. Полиция задержала десятерых участников конфликта.
Кадры с места драки на пляже в Подмосковье. Видео © VK / Типичный_Дзержинский
Ранее Life.ru писал, что на одной из улиц Екатеринбурга разразилась яростная потасовка с участием приблизительно тридцати мужчин. В ней схлестнулись две группы, что привело к массовому инциденту прямо на тротуаре.