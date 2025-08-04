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4 августа, 14:02

Толпа кубинцев с ножами устроила драку со спасателями на пляже в Подмосковье

В Подмосковье спасатель получил ножевое ранение в ходе массовой драки на пляже

Обложка © VK / Московская область 24

Обложка © VK / Московская область 24

В подмосковном Дзержинском на пляже карьера вспыхнула массовая драка с поножовщиной: иностранцы напали с ножами на местных спасателей. Информацию сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Отдыхающие не сразу поняли, что произошло. Видео © VK / Московская область 24

По словам очевидцев, потасовку начали шумные отдыхающие, которых сравнили с кубинцами. Они не реагировали на замечания спасателей, а после угроз вызвать полицию началась драка.

В результате поножовщины спасатель 1986 года рождения получил ножевое ранение и попал в больницу. Полиция задержала десятерых участников конфликта.

Кадры с места драки на пляже в Подмосковье. Видео © VK / Типичный_Дзержинский

Десятки жителей Одессы устроили драку на пляже из-за песни на русском языке
Десятки жителей Одессы устроили драку на пляже из-за песни на русском языке

Ранее Life.ru писал, что на одной из улиц Екатеринбурга разразилась яростная потасовка с участием приблизительно тридцати мужчин. В ней схлестнулись две группы, что привело к массовому инциденту прямо на тротуаре.

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Ольга Сливченко
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