Толпа кубинцев с ножами устроила драку со спасателями на пляже в Подмосковье

В подмосковном Дзержинском на пляже карьера вспыхнула массовая драка с поножовщиной: иностранцы напали с ножами на местных спасателей. Информацию сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Отдыхающие не сразу поняли, что произошло. Видео © VK / Московская область 24

По словам очевидцев, потасовку начали шумные отдыхающие, которых сравнили с кубинцами. Они не реагировали на замечания спасателей, а после угроз вызвать полицию началась драка.

В результате поножовщины спасатель 1986 года рождения получил ножевое ранение и попал в больницу. Полиция задержала десятерых участников конфликта.

Кадры с места драки на пляже в Подмосковье. Видео © VK / Типичный_Дзержинский