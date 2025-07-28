На видео попала ожесточённая потасовка 30 разгневанных мужчин в Екатеринбурге

В минувшее воскресенье вечером вспыхнула массовая драка на улице Майкопская в Екатеринбурге. В жестокой потасовке схлестнулись две толпы, суммарно в беспорядках участвовали порядка 30 мужчин. Несколько человек уже задержаны, сообщили URA.ru в отделении по связям со СМИ регионального УМВД РФ.

В Екатеринбурге произошла драка. Видео © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга

«На место незамедлительно выезжали комплексные силы полиции, задержаны и доставлены несколько человек для разбирательства», — уточнили в ведомстве.

Очевидцы драки рассказали, что конфликт начался между соседями, отмечавшими день рождения. Накал страстей только увеличился — к месту инцидента подъехала группа из 30 человек.

«У них были пистолеты и палки, газовые баллоны. Одному человеку прострелили глаз, другому сломали руку, у двоих сотрясения мозга. Все в больнице», — пояснил местный житель.