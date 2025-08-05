Россиянку заподозрили в жестоком убийстве 8-месячной дочери

Жительница села Берёзовка Алтайского края задержана по подозрению в убийстве собственной восьмимесячной дочери. Тело девочки обнаружили на земле около дома подозреваемой 5 августа. О случившемся проинформировала пресс-служба Следственного управления Следкома РФ по региону.

Отмечается, что о пропаже ребёнка в правоохранительные органы заявила сама женщина, находясь при этом в нетрезвом состоянии. Прибывшие на место оперативники нашли тело восьмимесячной девочки на земле среди деревьев. На теле погибшей присутствовали следы насильственной смерти.

Согласно предварительным данным, смерть наступила в результате получения открытой черепно-мозговой травмы. По информации краевого СУ СК, семья была признана неблагополучной и стояла на учёте. Мать убитой задержали, по факту случившегося заведено уголовное дело. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.