Россиянку заподозрили в жестоком убийстве 8-месячной дочери
Жительницу Алтайского края задержали по подозрению в убийстве 8-месячной дочери
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov
Жительница села Берёзовка Алтайского края задержана по подозрению в убийстве собственной восьмимесячной дочери. Тело девочки обнаружили на земле около дома подозреваемой 5 августа. О случившемся проинформировала пресс-служба Следственного управления Следкома РФ по региону.
Отмечается, что о пропаже ребёнка в правоохранительные органы заявила сама женщина, находясь при этом в нетрезвом состоянии. Прибывшие на место оперативники нашли тело восьмимесячной девочки на земле среди деревьев. На теле погибшей присутствовали следы насильственной смерти.
Согласно предварительным данным, смерть наступила в результате получения открытой черепно-мозговой травмы. По информации краевого СУ СК, семья была признана неблагополучной и стояла на учёте. Мать убитой задержали, по факту случившегося заведено уголовное дело. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по делу 11-летней девочки из Татарстана, которая, по версии следствия, напала с ножом на членов своей семьи. Инцидент произошёл после конфликта на почве онлайн-игры.