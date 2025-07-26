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Регион
26 июля, 10:04

Невменяемая мать родила в туалете поезда и убила малыша, смыв в унитаз. Но её не посадят

В Казахстане женщина родила в туалете поезда и убила младенца, смыв в унитаз

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Locomotive74

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Locomotive74

Жительница Казахстана родила в поезде и выбросила новорождённого на железнодорожные пути. Трагедия произошла в апреле 2025 года на участке «Караганда – Сортировочная – Сарыбель», сообщает транспортная прокуратура страны.

По данным следствия, женщина почувствовала схватки и родила в туалете вагона без медицинской помощи. Затем невменяемая мать бросила новорождённого в унитаз и нажала кнопку слива. Новорождённый, выброшенный в сток на пути, погиб от полученных травм.

Следствие установило, что на момент происшествия у женщины было обострение психического заболевания. Точных данных о том, знала ли она о своём диагнозе, не сообщается. Уголовное дело возбуждено по факту детоубийства. Суд признал женщину невменяемой — у неё диагностировано психическое расстройство. Ей назначено принудительное лечение. Решение пока не вступило в силу.

Шестилетнего мальчика убило залетевшим в аппарат МРТ кислородным баллоном
Шестилетнего мальчика убило залетевшим в аппарат МРТ кислородным баллоном

Ранее Life.ru рассказывал, что в одном из хостелов Омска в ночь с 17 на 18 июля 16-летняя девушка задушила новорождённого сына. После этого она положила тело мальчика в пакет, бросила в урну в ванной и сбежала.

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Юрий Лысенко
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