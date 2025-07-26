Невменяемая мать родила в туалете поезда и убила малыша, смыв в унитаз. Но её не посадят
В Казахстане женщина родила в туалете поезда и убила младенца, смыв в унитаз
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Жительница Казахстана родила в поезде и выбросила новорождённого на железнодорожные пути. Трагедия произошла в апреле 2025 года на участке «Караганда – Сортировочная – Сарыбель», сообщает транспортная прокуратура страны.
По данным следствия, женщина почувствовала схватки и родила в туалете вагона без медицинской помощи. Затем невменяемая мать бросила новорождённого в унитаз и нажала кнопку слива. Новорождённый, выброшенный в сток на пути, погиб от полученных травм.
Следствие установило, что на момент происшествия у женщины было обострение психического заболевания. Точных данных о том, знала ли она о своём диагнозе, не сообщается. Уголовное дело возбуждено по факту детоубийства. Суд признал женщину невменяемой — у неё диагностировано психическое расстройство. Ей назначено принудительное лечение. Решение пока не вступило в силу.
Ранее Life.ru рассказывал, что в одном из хостелов Омска в ночь с 17 на 18 июля 16-летняя девушка задушила новорождённого сына. После этого она положила тело мальчика в пакет, бросила в урну в ванной и сбежала.