Невменяемая мать родила в туалете поезда и убила малыша, смыв в унитаз. Но её не посадят

Жительница Казахстана родила в поезде и выбросила новорождённого на железнодорожные пути. Трагедия произошла в апреле 2025 года на участке «Караганда – Сортировочная – Сарыбель», сообщает транспортная прокуратура страны.

По данным следствия, женщина почувствовала схватки и родила в туалете вагона без медицинской помощи. Затем невменяемая мать бросила новорождённого в унитаз и нажала кнопку слива. Новорождённый, выброшенный в сток на пути, погиб от полученных травм.

Следствие установило, что на момент происшествия у женщины было обострение психического заболевания. Точных данных о том, знала ли она о своём диагнозе, не сообщается. Уголовное дело возбуждено по факту детоубийства. Суд признал женщину невменяемой — у неё диагностировано психическое расстройство. Ей назначено принудительное лечение. Решение пока не вступило в силу.