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Регион
5 августа, 09:36

Бастрыкин потребовал доложить ему о деле школьницы, которая убила своего брата

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thirdparty

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thirdparty

Доклад по громкому делу 11-летней девочки из Татарстана, которая, по версии следствия, напала с ножом на членов своей семьи, поручил предоставить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Инцидент произошёл после конфликта на почве онлайн-игры.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Султанову Р.Г. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла 2 августа в городе Мензелинске. 11-летняя девочка взяла кухонный нож и напала на младшего брата, бабушку и сестру после того, как получила замечание за чрезмерное увлечение онлайн-играми. Мальчик скончался, бабушка в тяжёлом состоянии. По факту случившегося следователи возбудили уголовные дела по статьям об убийстве и покушении на убийство двух лиц.

СК: Бастрыкин запросил доклад после акции обманутых дольщиков в Новосибирске
СК: Бастрыкин запросил доклад после акции обманутых дольщиков в Новосибирске

Ранее глава СК поручил представить доклад по делу тренера из керченского детдома, которого подозревают в регулярных истязаниях воспитанников. По данным из соцсетей, мужчина систематически избивал детей и оказывал на них психологическое давление. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело и проводит процессуальную проверку по новым эпизодам.

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Милена Скрипальщикова
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