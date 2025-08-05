Бастрыкин потребовал доложить ему о деле школьницы, которая убила своего брата

Доклад по громкому делу 11-летней девочки из Татарстана, которая, по версии следствия, напала с ножом на членов своей семьи, поручил предоставить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Инцидент произошёл после конфликта на почве онлайн-игры.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Султанову Р.Г. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла 2 августа в городе Мензелинске. 11-летняя девочка взяла кухонный нож и напала на младшего брата, бабушку и сестру после того, как получила замечание за чрезмерное увлечение онлайн-играми. Мальчик скончался, бабушка в тяжёлом состоянии. По факту случившегося следователи возбудили уголовные дела по статьям об убийстве и покушении на убийство двух лиц.