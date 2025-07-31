Бастрыкину доложат о деле тренера по самбо, истязавшего детей в Керчи

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о деле тренера по самбо, который мог на регулярной основе истязать воспитанников керченского детдома. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Следкома.

«Председатель Следственного комитета поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту истязания несовершеннолетних в Керчи, а также о ходе процессуальной проверки по новым обстоятельствам противоправных действий. В соцмедиа сообщается о систематическом избиении и психологическом насилии в отношении несовершеннолетних воспитанников детского дома со стороны тренера по самбо в Керчи», — сказано в публикации.

По факту случившегося заведено уголовное дело. Главное следственное управление по Республике Крым организовало доследственную проверку по новым доказательствам незаконных действий мужчины, полученным от бывших воспитанников детдома.