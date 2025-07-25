«Дала сдачи»: В Башкирии няня в частном детсаду била ребёнка по рукам за непослушание

Жительница Уфы обвинила частный детский сад в жестоком обращении с её сыном. По словам Линары, матери пострадавшего мальчика, одна из нянечек применяла физическое насилие, наказывая ребенка ударами по рукам, сообщает Инфо24.

Мальчику почти три года. В последнее время ребёнок начал произносить тревожные фразы, такие как «сейчас я тебя накажу». Однажды, увидев одну из нянечек, мальчик испугался, заплакал и спрятался за мать. Женщина обратилась с просьбой предоставить записи с камер видеонаблюдения, но получила отказ. После этого она поговорила с другими сотрудниками детского сада. Одна из воспитательниц призналась, что видела, как нянечка била ребёнка после тихого часа.

«Мой сын спит с игрушкой, и после тихого часа, когда надо одеваться, он не хотел выпускать её из рук, и тогда нянечка стала бить его по рукам. Воспитательница, которая всё это видела, попросила прекратить и сама одела ребёнка. Позже эта нянечка в телефонном разговоре подтвердила мне эту ситуацию», — рассказала мать мальчика.

По её словам, няня оправдывала свои действия тем, что ребёнок якобы ударил её игрушкой, и она лишь «дала сдачи». Кроме того, мать стала свидетельницей ещё одного инцидента: придя за сыном, она увидела, как сотрудница детского сада била тапочком по полу, крича на детей и угрожая им наказанием.

В настоящее время пострадавший мальчик не посещает детский сад, так как частные дошкольные учреждения отказывают ей в приёме. Мать обвиняет заведующую в распространении её личных данных в чатах детского сада, утверждая, что та говорила другим заведующим не принимать её сына, представляя её как неплатёжеспособного клиента, вмешивающегося в воспитательный процесс. В настоящее время прокуратура и Следственный комитет РФ проводят проверку в данном учреждении.