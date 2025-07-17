Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 16:05

СК возбудил уголовное дело после избиения девочки в детсаду под Оренбургом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В Бузулуке Оренбургской области зафиксирован случай жестокого обращения с ребёнком в частном детском саду: воспитательница применила физическое насилие к девочке. Видеозапись инцидента, на которой запечатлено, как женщина насильно кормит малышку и наносит ей удары по лицу, появилась в соцсетях.

Воспитатель избивает девочку. Видео © Telegram / UTV | Оренбург

На ролик уже отреагировали в СК. Возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Доклад о расследовании представят в центральный аппарат ведомства.

«Следствием проведён осмотр места происшествия, изъята документация, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также выполняются иные необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении СК.

Истязали трёх детей: В Подмосковье арестовали мать мальчика, которого отчим избил битой
Истязали трёх детей: В Подмосковье арестовали мать мальчика, которого отчим избил битой

Ранее сообщалось, что на Камчатке завели дело на руководство лагеря, где избили девочку. Инцидент произошёл в детском оздоровительном лагере «Альбатрос», расположенном в Елизовском районе.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar