СК возбудил уголовное дело после избиения девочки в детсаду под Оренбургом
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В Бузулуке Оренбургской области зафиксирован случай жестокого обращения с ребёнком в частном детском саду: воспитательница применила физическое насилие к девочке. Видеозапись инцидента, на которой запечатлено, как женщина насильно кормит малышку и наносит ей удары по лицу, появилась в соцсетях.
Воспитатель избивает девочку. Видео © Telegram / UTV | Оренбург
На ролик уже отреагировали в СК. Возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Доклад о расследовании представят в центральный аппарат ведомства.
«Следствием проведён осмотр места происшествия, изъята документация, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также выполняются иные необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении СК.
Ранее сообщалось, что на Камчатке завели дело на руководство лагеря, где избили девочку. Инцидент произошёл в детском оздоровительном лагере «Альбатрос», расположенном в Елизовском районе.