СК возбудил уголовное дело после избиения девочки в детсаду под Оренбургом

В Бузулуке Оренбургской области зафиксирован случай жестокого обращения с ребёнком в частном детском саду: воспитательница применила физическое насилие к девочке. Видеозапись инцидента, на которой запечатлено, как женщина насильно кормит малышку и наносит ей удары по лицу, появилась в соцсетях.

Воспитатель избивает девочку. Видео © Telegram / UTV | Оренбург

На ролик уже отреагировали в СК. Возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Доклад о расследовании представят в центральный аппарат ведомства.

«Следствием проведён осмотр места происшествия, изъята документация, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также выполняются иные необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении СК.