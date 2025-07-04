«Показывал, что больно»: В Барнауле воспитательница детсада придушила малыша слюнявчиком

В Барнауле воспитательница частного детского сада чуть не убила малыша, придушив его слюнявчиком. Об этом рассказала мать пострадавшего мальчика. Женщина узнала о случившемся от мамы другого воспитанника.

Она стала свидетелем неадекватного поведения педагога, когда смотрела онлайн-трансляцию через камеры видеонаблюдения. Заметив жестокое обращение с ребёнком, родительница сохранила запись экрана. Страшные кадры публикует 360.ru.

В Барнауле воспитательница детсада придушила малыша слюнявчиком. Видео © 360.ru

«У сына ушиб тканей шеи от сдавливания. Он ещё толком не говорит, поэтому только показывал, что ему больно», — отметила мать подравшего малыша.

По её словам, воспитательница на допросе заявила, что её сын забрал слюнявчик у девочки, также она утверждала, что в три года ребёнок должен понимать свои действия. Женщина до сих пор не принесла извинений. Её уволили. Руководительница детсада подчеркнула, что камеры видеонаблюдения были установлены специально для обеспечения безопасности детей, поэтому никто не ожидал подобного поведения от сотрудницы.

«Причины её поведения непонятны, она не выходит на связь. Я не знаю, как человек может так вести себя. При мне она всегда хорошо общалась с детьми, претензий к ней не возникало», — добавила она.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Доклад о ходе расследования будет предоставлен в центральный аппарат СК РФ.