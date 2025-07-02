Нашли в шкафу со швабрами: Воспитательница так спешила домой, что заперла последнего ребёнка в саду

В посёлке Южном города Барнаула воспитательница заперла ребёнка в пустом детском саду и ушла домой. Женщина просто забыла про малыша и закрыла его в учреждении. Тревогу подняла мать, которая пришла за ребёнком в детский сад, сообщает РИА «Новости».

Малыша спасли только через несколько часов, его нашли в туалете в шкафу со швабрами. Региональная прокуратура и Следственный комитет уже начали проводить проверки по факту произошедшего.

«Прокурор Алтайского края Антон Герман отреагировал на сигнал общественности. По его поручению организована проверка исполнения соблюдения требований безопасности при оказании образовательных услуг, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства.

В итоге воспитательницу данного детского сада уволили после случившегося. Заведующая учреждения осталась на своём посту, но получила дисциплинарное взыскание.