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4 июня, 13:33

«За шкирку таскала»: Работница детсада в Челябинске пригрозила ребёнку выбить зубы

360.ru: Воспитательница детсада в Челябинске обещала ребёнку выбить зубы за мат

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MariaTsygankova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MariaTsygankova

Воспитатель детского сада в Челябинске пригрозила выбить ребёнку зубы. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на очевидцев.

Воспитательница детского сада в Челябинске угрожала ребёнку выбить зубы. Видео © 360.ru

По данным телеканала, инцидент произошёл в Тракторозаводском районе Челябинска. Мать ребёнка, который ходит в группу с пострадавшим, уточнила, что угрожавшая выбить зубы воспитательница была из другого коллектива.

«Она выбежала, говорят, как с катушек съехала. Там мальчик заматерился на неё, она его за шкирку таскала везде. И ей уже говорили: «Успокойся, успокойся». А она как невменяемая», — подчеркнула женщина.

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В Ленобласти раздетый мальчик сбежал от пьяной матери, работающей в детсаду

Ранее Life.ru сообщал, что следователи начали проверку после жалоб на истязание малышей в детсаду в Челябинске. По данным ведомства, информация о том, что воспитатели применяют насилие, появилась в соцсетях.

Дарья Нарыкова
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