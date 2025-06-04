«За шкирку таскала»: Работница детсада в Челябинске пригрозила ребёнку выбить зубы

Воспитатель детского сада в Челябинске пригрозила выбить ребёнку зубы. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на очевидцев.

Воспитательница детского сада в Челябинске угрожала ребёнку выбить зубы. Видео © 360.ru

По данным телеканала, инцидент произошёл в Тракторозаводском районе Челябинска. Мать ребёнка, который ходит в группу с пострадавшим, уточнила, что угрожавшая выбить зубы воспитательница была из другого коллектива.

«Она выбежала, говорят, как с катушек съехала. Там мальчик заматерился на неё, она его за шкирку таскала везде. И ей уже говорили: «Успокойся, успокойся». А она как невменяемая», — подчеркнула женщина.