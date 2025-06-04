«За шкирку таскала»: Работница детсада в Челябинске пригрозила ребёнку выбить зубы
360.ru: Воспитательница детсада в Челябинске обещала ребёнку выбить зубы за мат
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Воспитатель детского сада в Челябинске пригрозила выбить ребёнку зубы. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на очевидцев.
Воспитательница детского сада в Челябинске угрожала ребёнку выбить зубы. Видео © 360.ru
По данным телеканала, инцидент произошёл в Тракторозаводском районе Челябинска. Мать ребёнка, который ходит в группу с пострадавшим, уточнила, что угрожавшая выбить зубы воспитательница была из другого коллектива.
«Она выбежала, говорят, как с катушек съехала. Там мальчик заматерился на неё, она его за шкирку таскала везде. И ей уже говорили: «Успокойся, успокойся». А она как невменяемая», — подчеркнула женщина.
Ранее Life.ru сообщал, что следователи начали проверку после жалоб на истязание малышей в детсаду в Челябинске. По данным ведомства, информация о том, что воспитатели применяют насилие, появилась в соцсетях.