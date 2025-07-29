Бастрыкин запросил доклад после того, как врачи забыли в теле ребёнка струну

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Речь идёт о случае, когда в теле 9-летнего мальчика после проведённой операции был оставлен инородный предмет – проводящая струна от катетера. По информации, появившейся в СМИ, родители ребёнка обратились в следственные органы СК России с доводами о ненадлежащем оказании медицинской помощи, утверждая, что из-за оставленной струны их сыну требуется повторная операция.

По данному факту следственные органы СК РФ по Новосибирской области уже организовали процессуальную проверку по статье 118 Уголовного кодекса РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Бастрыкин поручил руководителю СУСК по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о ходе процессуальной проверки и всех установленных обстоятельствах произошедшего.