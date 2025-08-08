Встреча Путина и Трампа
Регион
8 августа, 10:31

В Новгородской области задержали серийного похитителя боевых наград у ветеранов

Обложка © Life.ru

В Новгородской области задержали подозреваемого в краже нескольких государственных наград у ветеранов. Как сообщил источник 78.ru, преступления были совершены в прошлом году в различных районах Санкт-Петербурга, правоохранительные органы приняли решение объединить все эпизоды в единое расследование.

Так, в марте 2024 года возле дома на Таврической улице мужчина похитил медаль «За отвагу». В июне того же года в Ломоносове неизвестные проникли в квартиру на Ораниенбаумском проспекте и похитили медаль «За заслуги перед Отечеством II степени», спустя четыре дня был украден Орден Мужества.

В минувший четверг, 7 августа, сотрудники полиции задержали 38-летнего жителя Великого Новгорода, подозреваемого в этих преступлениях. В ходе обыска у него обнаружили Орден Мужества с номером, совпадающим с похищенным. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В Петербурге мошенники обманули блокадника на сумму свыше 2,8 млн рублей
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве орудует серийный вор, который охотится за модными плюшевыми игрушками Лабубу. По словам потерпевших, неизвестный срывает забавных монстров с рюкзаков и сумок прямо в общественном транспорте или в местах массового скопления людей. Всего зарегистрировано не менее десяти случаев подобных краж.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Криминал
  • Новгородская область
  • Санкт-Петербург
