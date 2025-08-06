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Регион
6 августа, 02:50

В Петербурге мошенники обманули блокадника на сумму свыше 2,8 млн рублей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Санкт-Петербурге полиция приступила к поиску лиц, подозреваемых в хищении у 88-летнего блокадника денежных средств и ценностей на сумму свыше 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Ночью 4 августа в полицию Петроградского района поступило заявление от пенсионера. По его словам, неизвестные звонили по телефону, называясь сотрудниками разных ведомств, и сообщили о якобы подозрительных операциях с его банковскими счетами.

В результате доверчивый пенсионер передал курьерам денежные средства в размере 1 100 000 рублей, а также иностранную валюту, золотой слиток и украшения из золота. Общий материальный ущерб составил 2 867 522 рубля. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

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А ранее в Санкт-Петербурге 57-летняя местная жительница обратилась в правоохранительные органы с заявлением о неизвестном злоумышленнике, который проник в квартиру её родителей-блокадников и похитил 980 тысяч рублей. В тот же день была задержана 33-летняя приезжая женщина. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Кража», решается вопрос о мере пресечения.

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Тимур Хингеев
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