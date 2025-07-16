Серийный похититель Лабубу кошмарит московских модниц, срывая игрушки с сумок

В Москве орудует серийный вор, который охотится за модными плюшевыми игрушками Лабубу. По словам потерпевших, неизвестный срывает забавных монстров с рюкзаков и сумок прямо в общественном транспорте или в местах массового скопления людей. Всего зарегистрировано не менее десяти случаев подобных краж.

Как сообщает Mash, модный похититель лишил не менее десяти девушек их фирменных игрушек — именно столько случаев официально зафиксировали в полиции. Лабубу, ставшие предметом повышенного внимания карманников, стоят от 10 до 20 тысяч рублей. Их легко похитить и продать на различных интернет-площадках. Вор действует в метро, автобусах, на улицах и в переходах.