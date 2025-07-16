Серийный похититель Лабубу кошмарит московских модниц, срывая игрушки с сумок
Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев
В Москве орудует серийный вор, который охотится за модными плюшевыми игрушками Лабубу. По словам потерпевших, неизвестный срывает забавных монстров с рюкзаков и сумок прямо в общественном транспорте или в местах массового скопления людей. Всего зарегистрировано не менее десяти случаев подобных краж.
Как сообщает Mash, модный похититель лишил не менее десяти девушек их фирменных игрушек — именно столько случаев официально зафиксировали в полиции. Лабубу, ставшие предметом повышенного внимания карманников, стоят от 10 до 20 тысяч рублей. Их легко похитить и продать на различных интернет-площадках. Вор действует в метро, автобусах, на улицах и в переходах.
Одна из пострадавших даже распространила по своему району объявления о пропаже Лабубу в надежде вернуть любимый аксессуар. На фоне этих инцидентов в TikTok набрал популярность ролик: неизвестный подходит к девушке с плюшевым монстриком на сумке, она снимает игрушку, после чего вор уходит с её сумкой.
Плюшевая игрушка Лабубу с фирменной зубастой улыбкой была придумана иллюстратором Ка-Сингом Лунгом из Гонконга и впервые появилась в цикле рассказов «Монстры». Сегодня этот персонаж невероятно популярен среди молодых людей. Однако специалисты по психологии выражают тревогу: они не рекомендуют покупать детям подобных страшных игрушек, поскольку увлечение ими может привести к развитию тревожности, нарушению эмоционального состояния и снижению эстетического восприятия. В связи с этим Роскачество начало закупку партии Лабубу для детальной проверки игрушек на соответствие стандартам безопасности.