«‎Мужики, вы че?!» На камеру сняли задержание россиянина за призывы «‎бомбить» Москву

Сотрудники ФСБ России показали кадры задержания жителя Подольска, который в украинских Телеграм-каналах призывал к нанесению бомбовых ударов по Москве и предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в регионе. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

ФСБ показала видео задержания жителя Подольска. Видео © ЦОС ФСБ России

«Житель города Подольска Московской области в публичных проукраинских каналах мессенджера Telegram осуществлял призывы к нанесению бомбовых ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре г. Москвы с целью устрашения местного населения и воздействия на ход СВО российской стороной, а также уничтожению предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенных в московском регионе», — сообщили в СК.

По адресу проживания обвиняемого были проведены обыски, в ходе которых изъяты электронные устройства. Во время допроса обвиняемый полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.