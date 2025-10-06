Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

6 октября, 07:01

ФСБ показала видео поимки «защитника Палестины» с бомбой для синагоги в Красноярске

ФСБ показала видео задержания готовивших теракты на еврейских объектах

Федеральная служба безопасности пресекла серию терактов, нацеленных на еврейские культовые объекты в Красноярском и Ставропольском краях. Организаторы — сторонники запрещённой в России международной террористической организации (МТО) — прикрывались заботой о гражданах Государства Палестина, тогда как цель была иной: спровоцировать межнациональные столкновения и массовые беспорядки. Об этом рассказали в ЦОС ФСБ.

В Красноярске задержаны двое выходцев из одной из стран Центральной Азии, готовивших подрыв самодельного устройства у городской синагоги; в тайнике в заброшенном здании обнаружены прекурсоры и поражающие элементы. В Пятигорске задержан россиянин, планировавший поджог религиозного общинного здания с помощью бутылок с зажигательной смесью. Кроме того, в его телефоне нашли переписку с зарубежным куратором.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и пункта «а» части 2 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ», — сказано в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал, что Федеральная служба безопасности сорвала серию терактов в синагоге и здании еврейской общины. Злоумышленники думали, что так они помогут палестинскому государству.

Обложка © ЦОС ФСБ

Владимир Озеров
